Gevi Napoli perde la testa della classifica | sconfitta dalla Germani Brescia 71-80

Nell'affollata testa della classifica di Serie A , con ben sei squadre con 2 vittorie dopo 2 partite, c'è una storia che spicca sulle altre. Laè la squadra che non c'era. Nel senso che, dopo la complicata salvezza del 2022 - 2023, si è ripartiti da zero. Via tutti, via alla rivoluzione. Le idee nuove le ha portate il responsabile ...

Germani Brescia – GeVi Napoli | La situazione e dove vederla in tv Sportando

LIVE LBA - 1° Quarto: Germani Brescia vs Gevi Napoli Pianetabasket.com

Cattiva e letale. La Germani Brescia segue in scia Venezia, rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica del campionato di LBA. La miglior partenza dai tempi della stagione 17/18 è eguagliata, ...I ragazzi di Coach Magro piazzano la terza vittoria consecutiva e volano in vetta: la cronaca e il tabellino del match ...