Germani Brescia-Gevi Napoli | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Siamo soltanto alla terza giornata di questa nuova ed emozionateA, ma quello che andrà in scena in questa tornata così interessante è un vero e proprio scontro al vertice tra due formazioni che hanno saputo soltanto vincere in questo avvio di campionato. Una società si sta confermando: dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno e la finale, poi persa contro Virtus Bologna, della Supercoppa Italiana 2023,ha ingranata la marcia giusta all’interno dei nostri confini vincendo tutte le sfide. Una delle sorprese di questa primissima parte di stagione è certamente, fin qui a punteggio pieno e ringalluzzita dalle ottime prestazioni messi sui vari parquet dopo aver rischiato la retrocessione lo scorso anno. Sarà una sfida elettrica quella che si giocherà in terra lombarda: ecco le ...