Gente che diventa famosa andando a spiare | l' ira di Spaletti | chi massacra

(Di domenica 15 ottobre 2023) Luciano Spalletti è uno che non usa giri di parole. E una sua frase prima di Italia-Malta (match stravinto dagli azzurri per 4-0) è passata nel silenzio generale. Il Ct della Nazionale ha fatto quadrato attorno ai suoi giocatori e ha difeso anche Zaniolo e Tonali: "Siamo vicini ai ragazzi, se hanno sbagliato giusto pagare". Questo in sintesi il ragionamento di Spalletti che, va detto, non ha scaricato i due azzurri coinvolti nello scandalo del calcioscommesse. Ma c'è di più. Il ct della Nazionale infatti, senza mai nominare Corona, ha mandato un messaggio fin troppo chiaro: "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri cheno famosie a sciacallare su di loro per avere pubblicità". Parole pesantissime che sembrano rivolte proprio a Fabrizio Corona. Intanto il ct si gode i tre punti ...