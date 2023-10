Gela Caltanissetta | soccorre la figlia in mare ma poi annega | morto 54enne

Leggi su open.online

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tragedia in, in provincia di. Un uomo di 54 anni èto dopo aver salvato laventenne in difficoltà tra le onde. La giovane durante il bagno ha cominciato ad annaspare e l’uomo si è tuffato perrla. È riuscito a salvarla, ma poco dopo ha cominciato ad avere difficoltà a tornare a riva a causa delle condizioni avverse del. Tempestivo l’intervento dei militari della Capitaneria di porto: l’uomo è stato prima portato in spiaggia, poi in ospedale dove è avvenuta la constatazione della morte. Nelle fasi dell’intervento di salvataggio anche due militari della Guardia costiera hanno riportato lievi ferite. Leggi anche: Rosignano, si tuffano in acqua nonostante ilmosso: ...