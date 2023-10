GdS – Inter | rinnovo di Dumfries fino al 2027 Agenti in arrivo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 2023-10-12 12:06:59 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: L’olandese guadagna 2,5 milioni, può arrivare a 4. Intese in vista anche per Dimarco e Mkhitaryan L’a Milano dell’agente è alle porte, la discussione approfondita pure, anche perché la rete è già stata lanciata in mare. L’si è decisa ad accelerare davvero suldi Denzel, nonostante sia il 2025 la scadenza del suo contratto. L’olandese sta in un trittico di giocatori su cui il club nerazzurro ha deciso di investire: oltre a quello dell’olandese, si lavora contemporaneamente ai prolungamenti di Mkhitaryan (scadenza più urgente: 2024) e Dimarco (‘26). L’non vuole privarsi di nessuno dei tre, ma se negli altri due casi le trattative erano già ben impostate, è su Denzel che c’è stato uno ...