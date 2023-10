GdS – Calciomercato Juve | Djalò obiettivo 2024 Si raffredda Hermoso

Leggi su justcalcio

I bianconeri sono al lavoro per rinnovare la retroguardia: con Alex Sandro ai saluti, in prima fila c'è il portoghese ora in Ligue 1 Contatti, incontri, sondaggi. La priorità dellantus per gennaio è il centrocampo e non potrebbe essere diversamente con Paul Pogba sospeso per doping e Nicolò Fagioli alle prese con il caso delle scommesse illegali. Ma alla Continassa si guardano intorno anche a caccia di un fantasista/ala (Berardi, Sudakov o Bernardeschi) e per l'estatele antenne sono puntate sulle possibili opportunità che possono spuntare in difesa. Alex Sandro, attualmente ai box per infortunio, è in scadenza di contratto e a fine stagione saluterà a parametro zero. Il brasiliano, a Torino dall'estate 2015, potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Così alla Continassa sono stuzzicati ...