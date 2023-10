Gaza | la direttrice dell’Agenzia Onu | “Mancano cibo e acqua potabile Fermare subito l’assedio o sarà una catastrofe umanitaria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) La crisi apreoccupa il popolo palestinese e le organizzazioni umanitarie, mentre l’offensiva militare di Israele va avanti ormai da più di una settimana. Tel Aviv ha imposto un nuovo, durissimo blocco degli approvvigionamenti verso la Striscia, lasciando l’enclave a corto anche died elettricità. Una situazione che, spiega a Ilfattoquotidiano.it Marta Lorenzo,per l’Europadelle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), rischia di trasformarsi presto in “unadi vasta portata”. L’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato che il piano di evacuazione diproposto da Israele è “assolutamente impossibile da attuare”. Siete d’accordo? Noi ...