Gaza brucia sotto una pioggia di missili mentre si attende la fase due della controffensiva israeliana E l’Iran minaccia un intervento militare se Netanyahu non fermerà l’invasione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Da una settimana il mondo sta trattenendo il respiro davanti all’esplodere del conflitto in Medio Oriente, causato dall’attacco terroristico di sabato da parte dei miliziani di Hamas contro Israele. Una situazione che fa temere una pericolosa escalation con il coinvolgimento di altri Stati, in primische come noto appoggia Hamas e la causa palestinese a. Purtroppo la situazione al fronte si fa di ora in ora sempre più grave. Il primo ministro di Tel Aviv, Benyamin, parlando ai suoi militari ha detto loro di tenersi “pronti a entrare in profondità ae ad allargare l’offensiva” con la secondadel. Quando questa scatterà, al momento è un mistero ma a quanto pare l’esercito israeliano sarebbe intenzionato a dare il via a “operazioni militari ...