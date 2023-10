Gaza | appello di 500 medici e operatori sanitari italiani | “Governo e l’Unione Europea premano per fermare la strage di civili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) “L’umanità sta fallendo”, ha detto il rappresentante per gli Affari umanitari dell’Onu, Martin Griffiths. Temendo che “il peggio debba ancora venire”. Come spiegato al Fatto dalla direttrice per l’Europa dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi, se l’assedio in corso nella Striscia non si ferma immediatamente “sarà una catastrofe umanitaria”. Un’emergenza condivisa da centinaia di: “Siamo un gruppo diprofondamente preoccupati e indignati per il silenzio delle nostre istituzioni e della nostra politica, per l’unilateralità mediatica riguardo a ciò che sta accadendo da una settimana in Medio Oriente”. Inizia così l’firmato da oltre 500 tra, infermieri, psicologi e ...