fa riferimento alla notizia della testimonianza resa da, come madre, in un processo nel quale uno dei suoi figli, maggiorenne, era accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ...

Gasparri, Apostolico si dimetta o sia allontanata Euronews Italiano

Gasparri, su Apostolico ispezione non serve,meglio la radiazione Agenzia ANSA

"Le ulteriori notizie che si apprendono sulla magistrata Apostolico, comprese le testimonianze che avrebbe reso, rendono indifferibile una cessazione della sua attività. (ANSA) ...Ancora polemiche sulla giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita nel mirino della destra per non aver applicato (come alcuni altri magistrati) il decreto del governo Meloni sui migranti. La Lega ...