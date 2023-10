Galles-Croazia | Qualificazione Euro2024 | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 15 ottobre 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio di Cardiff, ilospita lanella sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni ai campionati Europei del 2024. Una partita importante e che potrebbe rimettere in discussione la classifica del girone D. Al momento infatti la nazionale croata si trova al secondo posto con 10 punti, mentre ii condividono il terzo con l’Armenia a quota 7. In caso di successo dunque da parte della formazione britannica, si aprirebbero prospettive inattese di. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil match...

Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, N. Williams; Wilson, James; Moore. CT: Page.(4 - 3 - 3): Livakovic; ...

Qualificazioni Euro 2024, pronostico e quote di Galles-Croazia Tuttosport

Pronostico Galles-Croazia | Formazioni e quote | Europei 2024 B-Lab Live!

E' la domenica senza sosta: gli appassionati a secco di Serie A possono rivolgersi alle qualificazioni a Euro2024 per placare la propria sete di calcio. Oggi si parte già alle 15 con Georgia-Cipro, sf ...La partita Galles - Croazia di Domenica 15 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'ottava giornata delle qualificazioni agli ...