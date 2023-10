Fumetti | Simple&Madama | ‘usciamo dalla nostra comfort zone | godiamoci le avventure’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Con ‘Dimmi di sì’, in libreria dal 17 ottobre, torna la coppia più amata del web Vantano una community di quasi mezzo milione di fans e sono la coppia più divertente e amata del web. Simple&Madama, nella vita Lorenza di Sepio e Marco Barretta, sono pronti a tornare con nuove strisce ache raccontano, con ironia pulita, i piccoli drammi quotidiani della vita di coppia. Dopo il successo dell’anno scorso di ‘Ti sblocco un ricordo’, arriva in libreria dal 17 ottobre per Tunuè il nuovo libro ‘Dimmi di sì’. Dopo l’ennesima mattinata all’insegna della noia, Simple e Madama iniziano a discutere sul da farsi, ed è qui che decidono di dare una svolta ai loro giorni monotoni: tra karaoke, viaggi a sorpresa e imprevisti, i due vedranno riempirsi le loro giornate di ogni tipo di situazione. L’intento, racconta Lorenza all’Adnkronos, “è al solito di far divertire ...