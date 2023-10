Frideman | “L’unica soluzione per la Striscia di Gaza è avere due Stati”

Leggi su notizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il plurivincitore del Premio Pulitzer ed esperto del Medio Oriente spiega quello che si dovrebbe fare e non si fa mai “Sono convinto che la ragione principale per cui Hamas ha lanciato adesso questo attacco, ordinando anche che fosse il più omicida possibile, è stata di provocare una reazione eccessiva da parte di Israele, tipo un’invasione delladi, che farebbe migliaia di vittime civili fra i palestinesi. Questo a sua volta forzerebbe l’Arabia Saudita a uscire dalle trattative per un accordo con Israele, in corso sotto l’egida degliUniti. Così come forzerebbe i Paesi firmatari degli accordi di Abramo — Emirati Arabi, Bahrein e Marocco — a fare un passo indietro“. E’ una teoria piuttosto azzardata, ma è logica e fin troppo verosimile e non solo perché a dirla è Tom Friedman, il più grande e bravo editorialista del ...