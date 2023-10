Frecciarossa | trimestre da record per una tratta | la decisione è ufficiale

Leggi su notizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sono numeri daquelli sta registrando unadel. Dati che hanno portato il governo a prendere unaimportante. Oltre 300 viaggiatori a domenica per unda più di 3mila passeggeri. Questi sono i numeri dache ha ottenuto laRoma-Pompei. Cifre che sono destinate ad aumentare considerando che per il mese di ottobre già ad oggi si hanno più di mille prenotazioni. Numeri daper un– Notizie.com – © AnsaUna situazione quasi inaspettata da parte del governo, che si è visto costretto ad unamolto importante considerando anche le richieste che sono arrivate negli ultimi giorni. La, quindi, è stata confermata per tutto ...