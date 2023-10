Frecciarossa Roma-Pompei | Sangiuliano | Un grande successo | i numeri ci danno ragione

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo ipositivi registrati in questi ultimi mesi, il Gruppo Ferrovie dello Stato, ha deciso di prorogare il trenoper l’intero 2024. "La decisione del Gruppo FS è fondata suiimportanti del, nato dalla collaborazione con il Ministero della Cultura. I dati testimoniano ildi un’iniziativa in cui abbiamo creduto sin dal principio" ha dichiarato in una nota il Ministro della Cultura Gennaro