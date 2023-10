Frattesi si conferma ‘bomber’ con l’Italia! Adesso l’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Davideha segnato nel 4-0 che l’Italia ha rifilato a Malta. Per il centrocampista nerazzurro si tratta del quarto centro in tre partite con la Nazionale: Inzaghi “prende appunti” BOMBER – Davidecontinua il suo momento magico con la Nazionale. Il centrocampista del, nella vittoria per 4-0 contro Malta, ha trovato quarto gol nelle ultime tre partitendosi “bomber” del periodo per gli Azzurri. L’ex Sassuolo sembra aver fatto il definitivo salto di qualità: al rientro al, dopo la sosta, dovrà dimostrare ere quanto di buono fatto vedere con la Nazionale di Spalletti e nelle prime uscite con la maglia del. Dopo la pausa, infatti, i nerazzurri andranno incontro a ben tre sfide chiave consecutive fra Champions League e ...