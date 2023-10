Frattesi | «Inghilterra forte nei singoli! Io e Bellingham diversi…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023)anche ieri nel corso di Italia-Malta ha trovato il terzo gol consecutivo in maglia azzurra, quello che di fatto ha chiuso le marcature nel 4-0 finale. Il centrocampista dell’Inter intervistato su Rai Sport ha parlato della prossima sfida contro l’e il paragone con Jude. PROSSIMA SFIDA – Davideha parlato così della prossima sfida contro l’: «Loro più forti? Forse nei singoli, ma in campo si va in undici. Non vediamo l’ora.dieci gol in dieci partite? C’è differenza tra me e lui, insieme a De Bruyne penso sia il centrocampista piùal mondo perché abbina qualità e quantità. Bisogna essere concentrati e lavorare al 100%. Il lavoro paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso bisogna ...