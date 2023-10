Frattamaggiore | sorpreso con 300 grammi di droga

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) e oltre 1300 euro: arrestato un 25enne intercettato ad Orta di Atella . Ieri pomeriggio, gli agenti del Locale Commissariato hanno notato – in via Roma a– un’auto attraversare la strada a forte velocità per poi far perdere le proprie tracce. Gli operatori hanno perlustrato le strade, anche quelle dei comuni limitrofi, intercettando, poco dopo, l’autovettura ad Orta di Atella L’uomo che era alla guida del veicolo a folle velocità, alla vista degli agenti, ha effettuato un’improvvisa manovra in retromarcia. Effettuando la manovra nel tentativo di eludere il controllo di polizia, ha impattato contro una recinzione. Nonostante i poliziotti gli avessero già intimato l’alt, quest’ultimo ha nuovamente invertito la marcia speronando anche l’auto di servizio. Vistosi ormai raggiunto, ha abbandonato il veicolo a motore acceso, ed ha tentato la ...