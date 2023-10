Frattamaggiore | sorpreso con 1 chilo e mezzo di droga e 1500 euro | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti del commissariato di, nel transitare in via Roma, hanno notato un’auto attraversare la strada a forte velocità per poi far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno perlustrato le strade, anche quelle dei comuni limitrofi, intercettando, poco dopo, l’autovettura ad Orta di Atella. L’uomo che era alla guida del veicolo a folle velocità, alla vista degli agenti, ha effettuato un’improvvisa manovra in retromarcia, nel tentativo di eludere il controllo di polizia, impattando contro una recinzione e, nonostante i poliziotti gli avessero già intimato l’alt, ha nuovamente invertito la marcia speronando anche l’auto di servizio; vistosi ormai raggiunto, ha abbandonato il veicolo a motore acceso, ed ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto, e dopo una colluttazione, bloccato. L’indagato, durante la corsa a piedi, ...