Francia-Sudafrica oggi in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Mondiali rugby maschile 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita valevole per idi finale deidi, in corso di svolgimento fino a sabato 28 ottobre in. I padroni di casa, vincitori della Pool A, tornano in campo per conquistare un altro successo davanti al proprio pubblico e proseguire l’avventura iridata. Serve però una grande prestazione per superare la compaginena, che ha chiuso al secondo posto il girone B e non parte certo battuta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 15 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis, in. Di seguito, le indicazioni per seguire in ...