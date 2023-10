Francia | la gaffe di Hernandez | “Bello avere Maignan con noi al Psg…”

Clamorosadi Lucas Hernandez , che di fatto ha aperto nuovi ed importanti scenari di mercato con Psg e Milan coinvolti. Il difensore ha parlato successivamente alla vittoria dellacontro l'Olanda, ...

Francia, la gaffe di Lucas Hernandez: 'E' una fortuna avere Maignan ... Calciomercato.com

PSG , LA GAFFE DI L. HERNANDEZ: "BELLO AVERE MAIGNAN NEL CLUB" - Sportmediaset Sport Mediaset

Gaffe della Federcalcio russa che si è risentita per il supposto no del portiere della Lazio che però non potrebbe giocare per Mosca. Senza contare che è stato già convocato da Spalletti con gli azzur ...Incredibile gaffe della Russia, che vuole convocare in nazionale Ivan Provedel: “Sfortunatamente Vanya ha rifiutato di comunicare con noi…” ...