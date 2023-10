Football americano | il CIO riconosce l’IFAF come federazione internazionale

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Cari atleti, ufficiali di gara, volontari, Ifaf è stata oggi confermataunaa pieno titolo dal Comitato Olimpico, in seguito a una votazione della Sessione del Cio a Mumbai. Questo riconoscimento è per tutti noi“. Inizia con queste parole la lettera d’annuncio di Pierre Trochet, presidente Ifaf, ovvero l’International Federation of American, dopo l’importante riconoscimento ricevuto dal Cio. “Desidero ringraziare il Dipartimento dello Sport del Cio per il continuo supporto fornito, nonché i membri del Comitato Olimpicoper la fiducia. Il nuovo status conferito a Ifaf – continua il presidente Trochet –la crescita, l’unità e l’impegno condiviso nel promuovere il nostro sport secondo le ...