Fontana | “Il G20 dei Parlamenti è importante per l’Italia”

(Di domenica 15 ottobre 2023) NEW DELHI – "E' stato un G20 assolutamenteper. Siamo riusciti a far approvare un emendamento che parla del fatto che bisogna contrastare a livello internazionale il traffico di esseri umani, quindi è sicuramente un passaggio positivo, per quelle che sono anche poi le questioni che riguardano il nostro Paese. Dall'altra parte abbiamo

Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo, intervenendo al IX Vertice dei Presidenti dei Parlamenti del(P20) in corso a New Delhi, in India, nella sessione dedicata ...

Il G20 è un'organizzazione intergovernativa creata nel 1999. Ne fanno parte l'Unione europea e 19 Paesi avanzati ed emergenti: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del ...