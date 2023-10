Foggia | sparatoria | un ferito Taranto | gambizzato ristoratore Indagini della polizia

Leggi su noinotizie

(Di domenica 15 ottobre 2023)nel pomeriggio a. Un uomo è rimasto. Era a nord di un’auto quando qualcuno si è avvicinato alla vettura ed ha fatto fuoco colpendo il bersaglio ad un braccio. Ilnell’agguato di via Fuiani si è dileguato. Indaga la, così come adove il titolare di un ristorantelitoranea, zona Gandoli, è statocon un colpo di pistola.nel suo locale, stando a ricostruzioni dell’accaduto. Hanno agito in tre. Trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata” ilnon è in gravi condizioni. L'articolo, un...