Filippa Lagerback | “Daniele Bossari non vuole che partecipi a Ballando con Le Stelle per un motivo preciso”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Manca poco. Il debutto di Fabio Fazio sul Nove è attesissimo e d’altra parte il risultato all’auditel potrebbe “complicare” ancora di più la situazione in una RaiTre che vede fare molto bene coloro che se ne sono andati e un po’ peggio, invece, chi è arrivato. Tra i protagonisti, immancabile,. La conduttrice si è raccontata in un’intervista a SuperGuidaTv: “Con grande attesa siamo contenti di cominciare in questa nuova casa. Sono felice di rivedere tutti. Fabio è preparatissimo e sa tutto di qualsiasi argomento. Non è solo serio, ha la battuta pronta. Luciana è pazzesca. Il mio ruolo nel programma non mi sta stretto, non mi sognerei mai di condurre al posto di Fabio Fazio”. Sempre elegantissima e moderata, cosa rara in questa tv,si è detta molto felice della sua rubrica Sky (“Le Vie Green di ...