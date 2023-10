Femminicidio Ancona | uccide l’ex moglie a coltellate | le sue parole dopo l’arresto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 ottobre 2023), al pm ha parlato di accuse «infamanti e ingiuste» che lo avevano portato a covare rabbia e vendetta contro la ex Un faccia a facciale accuse che la ex gli aveva rivolto in tribunale si è trasformato nell’ennesimo: Panariello l’ha uccisa con una quindicina di. Eil massacro della ex, ha detto alla figlia sedicenne di chiamare i carabinieri. Erano accuse «infamanti e ingiuste» che lui non sopportava, così ha dichiaratoal pm Paolo Gubinelli. La vittima si chiamava Concetta Marruocco ed era un’infermiera di 53 anni che lavorava presso gli ambulatori ospedalieri di Matelica. La donna aveva denunciato Panariello lo scorso marzo per violenza domestica non solo su di ...