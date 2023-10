Fedez | “Oggi è una giornata importante | ho fatto gli esami del sangue e i medici mi hanno detto che posso andare al concerto dei Blink182”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le stories postate danel giorno del suo compleannosicuramente felici tanti fan. Ma non solo: la preoccupazione per il rapper è stata di tutti nei giorni del suo ricovero d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano per due ulcere anastomotiche. Dimesso lo scorso 6 ottobre,festeggia il compleanno in famiglia ma non solo. In una delle stories il rapper, con accanto Chiara Ferragni, dice: “è unanon tanto per il mio compleanno, non mi interessa. Hoglidel, l’emocromo. Ilè ok e i dottori midato il permesso di volare a Manchester per ildei Blink 182. Bimbo ...