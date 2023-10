Fedez | la notizia arriva il giorno del suo compleanno | ecco come sto

(Di domenica 15 ottobre 2023) Pubblicato il 15 Ottobre, 2023 Oggi, festeggiamo un’occasione gioiosa in onore del famoso rapper italiano,, il quale celebra il suo trentaquattresimo. Questa giornata ha acquistato un carattere ancora più importante grazie a una bellissima dedica da parte della moglie, la signora Chiara Ferragni. Inoltre, va menzionato che sono emerse rilevanti novità relative al suo stato di salute, rendendo il suoancora più memorabile.ha sfruttato il suo profilo su Instagramcanale per esprimere la propria felicità e riconoscenza, mediante due storie, ha profondamente ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto i loro complimenti, sia attraverso le piattaforme social che in maniera più tradizionale. Tuttavia, la rivelazione più sorprendente è stata quella relativa ...

Vi mando un abbraccio grande", ha dettoin una serie di audio diffusi su Instagram attraverso il canale broadcast una volta dimesso dall'ospedale. E sui social la foto delle mani di tutta la ...

Come sta Fedez, le ultime notizie dell'ospedale MilanoToday.it

Fedez lascia l'ospedale dopo 8 giorni di ricovero. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute RTL 102.5

Grazie a tutti per gli auguri». Così Fedez ha festeggiato su Instagram il suo compleanno, cogliendo anche l’occasione per aggiornare i fan sul suo stato di salute dopo il ricovero in ospedale per ...Le stories postate da Fedez nel giorno del suo compleanno hanno fatto sicuramente felici tanti fan. Ma non solo: la preoccupazione per il rapper è stata di tutti nei giorni del suo ricovero d’urgenza ...