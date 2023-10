Fedez compie 34 anni | cosa gli hanno detto i medici e perchè ha preso un volo per Manchester

(Di domenica 15 ottobre 2023) Federico Lucia in arteoggi 34. Dopo la grande paura, il rapper ha riacquistato un po’ di

Vi mando un abbraccio grande', ha dettoin una serie di audio diffusi su Instagram attraverso il canale broadcast una volta dimesso dall'ospedale. E sui social la foto delle mani di tutta la ...

Fedez compie 34 anni circondato dall’amore della famiglia TGCOM

Fedez compie 34 anni ed esulta per le sue condizioni di salute: Oggi ... Fanpage.it

" Pippi è un gigante, ha una forza di volontà incredibile". Ospite a " Verissimo " assieme alla collega Orietta Berti, Iva Zanicchi parla dei problemi di salute del compagn o Fausto Pinna, che, oltre ...Fedez oggi compie 34 anni e tra le sue storie Instagram esulta per le sue condizioni di salute. Sembra proprio che per il suo compleanno ha ricevuto una splendida notizia, infatti per il rapper questa ...