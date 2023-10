Fedez compie 34 anni | cosa gli hanno detto i medici e perchè ha preso un volo per Manchester

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 ottobre 2023) Federico Lucia in arteoggi 34. Dopo la grande paura, il rapper ha riacquistato un po’ di serenità in famiglia e a mezzanotte ha spento le candeline a casa con la moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria e i genitori Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi meglio nota come Tatiana. Le torte era ben due, una da parte dell’imprenditrice digitale con su scritto “tanti auguri amore mio” e l’altra da parte dei figli con su scritto “tanti auguri papà”. “Tutta la mia vita”, ha scritto il festeggiato su una Instagram Story. Chiara Ferragni e la piccola Vittoria (Foto Instagram): “Grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno” “E sono 34…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per ...