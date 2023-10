Fausto Carioti | torna l' incubo attentati | in Italia 29mila obiettivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'del terrorismo palestinese arriva in. La certezza sono i quasisensibili” individuati ieri sul territorio nazionale dal Comitato per l'ordine e la sicurezza: per questi siti il livello di attenzione diventa altissimo. La grande incognita è la massa di abitanti di Gaza – sino a un milione secondo le prime stime, inevitabilmente approssimative – che potrebbero lasciare la Striscia, spostarsi in Egitto e da ßcercare strade che li portino altrove, anche in Europa e in. Diritto internazionale alla mano, sarebbe impossibile negare a chi fugge da ßlo status di profugo, e dunque una qualche forma di protezione internazionale. Però, come avverte Guido Crosetto, «non possiamo permetterci di far entrare persone che verrebbero a combatterci». Insieme ai controlli interni, ...