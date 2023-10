Fascisti | codardi | Spagna | insulti sull' Italia per questa foto E Salvini travolge la sinistra | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Scontro durissimo tra Matteoe il ministro all'uguaglianza spagnolo Irene Montero.sui social ha criticato la posizione del ministro spagnolo che si è dissociata dalla stretta di mano tra Ursula von der Leyen con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.non ha usato giri di parole: "Prima ancora di provare a nascere, il (forse) il nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell'Uguaglianza (!) contraria all'unità contro il terrorismo islamico...". Infatti il ministro spagnolo ha accompagnato ladella stretta di mano tra i due leader con una frase molto eloquente: "Non nel mio nome". Insommaha sottolineato come laspagnola che sta per accomodarsi di nuovo al governo sia letteralmente spaccata ...