Fabrizio Corona non si ferma | il reporter attacca Selvaggia Lucarelli | la stoccata è senza precedenti

Leggi su free

(Di domenica 15 ottobre 2023)si scaglia contro. Il, al centro delle rivelazioni sul calcioscommesse,anche la donna.non risparmia nessuno. Ilè al centro di nuove e importanti rivelazioni sul calcioscommesse. Il suo nuovo progetto editoriale, Dillinger News, però, non si occupa solo di calcio.(ANSA)Si presenta come un portale d’informazione, visto che la testata giornalistica risulta essere regolarmente registrata al tribunale, e scandaglia le verità (presunte e non) sulla stretta attualità. In questo momento il calcio è protagonista, mapromette altri importanti scoop. La situazione è in continuo mutamento: dal ...