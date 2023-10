Fabio Fazio | rancori verso la Rai? La risposta non lascia dubbi

Leggi su chenews

(Di domenica 15 ottobre 2023)ha confessato il suo stato d’animo prima di una nuova e importante avventura: tutto sulle parole del conduttore. Il noto voltohato ladopo ben 40 anni di onorato servizio. Dopo un’estate ricca di voci ora è tempo per lui di tornare alla guida del suo programma Che Tempo Che Fa sul Nove. Un nuovo inizio che ha portatoa confessare le sue sensazioni al settimanale Oggi.si confessa prima della nuova edizione di Che Tempo Che Fa – Ansa Foto – CheNews.itIl format di Che Tempo Che Fa è conosciuto dacosì come da tutti i suoi telespettatori, il conduttore ha sottolineato di essere legato ad una dose massiccia di entusiasmo che lo fa essere in fermento e al tempo stesso tranquillo. ...