Fabio Fazio pietrificato | la confessione di Filippa Lagerback

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Al via questa sera sul Nove la nuova edizione di Che tempo che fa di. Con lui in trasmissione ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e. Quest'ultima, intervistata da SuperGuidatv, ha detto: "Siamo tutti contenti di cominciare già a ottobre in questa nuova casa dove siamo stati accolti benissimo, con entusiasmo. Sono felice di rivedere tutti. Sono passata qualche giorno fa nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma allo stesso tempo diverso”. Parlando dei suoi compagni di viaggio, poi, laha aggiunto: "Loro sono due grandissimi della televisione,è uno preparatissimo, sa tutto di tutti e di ogni argomento. Non è solo serio. Ha la battuta pronta, ha una comicità raffinata. Luciana è pazzesca, lei scrive tutti i monologhi da sola, ...