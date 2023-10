Fabio Fazio apre Che tempo che fa su Nove | il messaggio

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) –la stagione di Cheche fa sul. “Siamo sempre noi. Grazie al canaleche ci ha dato una nuova casa. Benvenuti a Cheche fa”, dicenella prima puntata oggi, 15 ottobre 2023, sul canale del Gruppo Discovery. “L’estate è stata molto faticosa, ci abbiamo messo tanto per trovare i pesci ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E dunque, Cheche fa, ventunesimo anno, sul canaleha inizio adesso. Siamo sempre noi. Grazie a quelli che ci hanno aspettato. Non è cambiato nulla…”, dice. L'articolo proviene da Italia Sera.

Debutto sul Nove pere la sua squadra. A introdurre il programma, che ha traslocato dalla terza rete Rai sul Nove, Nino Frassica . Che si è messo a curiosare tra i camerini, insieme a, per poi ironizzare:...

Fabio Fazio apre Che tempo che fa su Nove: "Siamo sempre noi" Adnkronos

Fabio Fazio debutta sul Nove: com’è nato il sodalizio con Luciana Littizzetto, gli inizi come imitatore dalla... Corriere della Sera

(Adnkronos) – “Siamo sempre noi”. Fabio Fazio apre la ventunesima stagione di Che tempo che fa, la prima in onda sul Nove. Il conduttore viene salutato in studio da un lungo applauso.Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono tornati con il loro talk "Che Tempo Che Fa", in diretta da oggi, domenica 15 ottobre, sul Nove. Il giornalista ha introdotto la nuova stagione con ...