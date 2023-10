F1 | FIA intenzionata a riaprire il caso Lewis Hamilton sull’attraversamento del tracciato di Lusail

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Anche se il Gran Premio del Qatar della scorsa settimana non è durato che pochi secondi per, i suoi strascichi non sono ancora conclusi. Anzi. Il contatto al via con il compagno di scuderia George Russell ha portato al ritiro il sette volte campione del mondo che, come ben sappiamo, si è reso protagonista di un comportamento che sta facendo ancora discutere. Dopo aver lasciato la sua W14 nella ghiaia di curva 1, infatti, il “Re Nero” ha tagliato la sede stradale del circuito a piedi. Un atto che va decisamente contro le norme di sicurezza ed il regolamento. Si pensava che la convocazione post-gara dei commissari e la multa (50.000 euro) fossero sufficienti per chiudere la questione, ma sembra che la FIA non sia soddisfatta a pieno. La Federazione, infatti, ha annunciato che riesaminerà l’accaduto. Per quale motivo? Secondo la FIA quanto ...