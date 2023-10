F Inzaghi | «Simone più bravo di me in tutto Tanti ricordi da piccoli»

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Filippoha un grande rapporto col fratelloe i due ora tornano a essere entrambi allenatori in Serie A, dopo il subentro di qualche giorno fa alla Salernitana. Al Festival dello Sport di Trento ricorda i suoi inizi da piccolo. IL RICORDO – Filippo, da questa settimana allenatore della Salernitana, racconta come ha iniziato con: «Il nostro passatempo preferito era giocare a calcio dal pomeriggio alla sera, quando venivano a chiamarci i nostri genitori. Ci riteniamo fortunati come generazione rispetto ai giovani d’oggi, e vediamo anche cosa sta succedendo. Avevamo come grande interesse il calcio, siamo stati bravi ma anche fortunati. Chiaramente la famiglia ha fatto la differenza, i nostri genitori ci hanno obbligati a studiare e questo è servito. Noi la tecnica e l’equilibrio la ...