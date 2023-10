Euro2024 | Nazionale Kean Sento fiducia | Spalletti mi ha aiutato molto

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Ho capito gli errori e adesso sta a me dimostrare in campo e fuori" ROMA - "Confacciamo un calciooffensivo, che a me piace. Mi ha chiesto di attaccarelo spazio e ricevere tanti palloni". Così Moise, attaccante dellae dalla Juventus, ai microfoni di Rai Sport