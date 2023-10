eSports | Thomas Bach annuncia la volontà del CIO di creare dei Giochi Olimpici dedicati

Il Cio sta prendendo in seria considerazione un piano per la creazione di Olimpiadi degli. L'annuncio è stato fatto dal presidente del Cio stesso,Bach, durante la cerimonia di apertura della 141esima a Mumbai. Parlando degli eSport, il presidente del Cio ha sottolineato che ...

The International Olympic Committee (IOC) is exploring plans for the creation of Olympic Esports Games. The ground-breaking announcement was made by IOC President Thomas Bach during today’s Opening ...International Olympic Committee president Thomas Bach speaks during a press conference ahead of the upcoming 141st IOC session in Mumbai.