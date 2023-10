Un israeliano rimasto ferito oggi insieme ad altri tre suoi concittadini da un missile anti tank a Shtula - nel nord del Paese, al confine con il Libano - è deceduto. Lo riferisce l'israeliano, citato dai media. .

Esercito, morto un civile israeliano in attacco da Libano - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Esercito, morto un civile israeliano in attacco da Libano La Prealpina

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Israele verso "attacco coordinato via terra, cielo e mare". Idf nega attacco su corridoio umanitario: "Fake news Hamas". Ucciso altro comandante Hamas. Cina: "Israele va oltre autodifesa" ...