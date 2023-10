Erbacce | immondizia e lavori ancora fermi | il PalaCreberg attende così la sua “trasformazione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Bergamo. Erbaccia alta oltre un metro, una cassetta della posta finita a testa in giù e ricolma di pubblicità. Spazzatura e rifiuti abbandonati nel parcheggio, utilizzato anche per la raccolta del vetro, lasciando peraltro pericolose schegge per terra. Sono già passati quattro mesi e mezzo dall’ultimo spettacolo che si è tenuto al, il 26 maggio 2023, nei giorni immediatamente successivi al quale erano stati esposti due striscioni di protesta che recitavano “lo spettacolo deve continuare”, “show must go on” in segno di disappunto e protesta. Ad oggi, venerdì 13 ottobre, l’area circostante alla struttura di via Pizzo della Presolana sembra sia già caduta quasi in stato di abbandono. La lunga attesa per il ‘via’ della demolizione non èterminata. Il cronoprogramma inizialmente stabilito dal Comune prevedeva l’inizio dell’abbattimento ...