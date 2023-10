Entrapment | come finisce il film

Leggi su screenworld

(Di domenica 15 ottobre 2023)del 1999,con Mac e Gin che si ritrovano alla stazione dei treni. Qui Gin finge di tenere Mac in ostaggio sotto la minaccia di una pistola per spaventare gli agenti dell’FBI, per poi salire su un treno e fuggire. Mentre gli agenti la seguono in macchina cercando di anticiparla alla fermata della stazione, lei salta dal treno e torna a Pudu. Lì incontra Mac confessandogli di esserne innamorata e che ha bisogno di lui per un altro lavoro. Entrambi salgono su un treno, pronti per un nuovo colpo.Bonnie e Clyde, Gin (Catherine Zeta-Jones) e Mac (Sean Connery) si alleano per definire un colpo da ladri professionisti: rubare 8 miliardi di dollari, alle Torri Petronas, sede dell’International Clearance Bank di Kuala Lumpur in Malesia. Il furto avviene negli ultimi secondi del conto alla rovescia ...