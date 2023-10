Enrica Bonaccorti a Verissimo | “Ho rischiato la morte per il cuore a pezzi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 15 ottobre 2023) La conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin: "Due mesi in ospedale" “Hodi morire”.racconta agli ultimi mesi durissimi, con un intervento complicato e una lunga convalescenza. “Sono stata due mesi e mezzo in ospedale, dai primi di luglio a settembre. Avevo un grande affanno, mi sentivo molto stanca. Una notte mi sono sentita male, ho avvertito mia figlia Verdiana. Non ricordo granché, mi sono ritrovata in ospedale, il corpo mi bruciava”, dice la conduttrice a Silvia Toffanin. “Credevano fosse un rene, mi hanno operata. Invece poi dalle analisi hanno capito che avevo il. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore aaperto, con 5 anestesie totali”, dice. “Ho ricevuto tanto ...