Emma si commuove appena sente la canzone dedicata al suo papà Rosario | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023)Marrone al suo– portato via da una leucemia lo scorso settembre – era molto legata. A FQMagazine la cantante ha raccontato: “All’inizio, quando avevoperso, tutti mi dicevano la stessa cosa ‘vedrai che lo sentirai, lo avvertirai’ ma io ero troppo arrabbiata con la vita e rispondevo ‘cosa mi state dicendo, cos’è un segnale?’. Io torno a casa e non lo posso abbracciare, non lo posso sentire al telefono, non ci possiamo mandare i meme su whatsapp che ridiamo per giorni, non posso più uscire con lui per andare a bere un bicchiere di vino, non posso più fare niente, non sono più figlia di un padre. Quindi mi dovevo anche ricollocare al mondo in maniera diversa“., che finalmente ha superato “il periodo più difficile”, sta girando l’Italia per i firmacopie ...