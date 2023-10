Emma Marrone e il ritorno che tutti aspettavano | De Martino beccato nelle storie su Instagram

Ospiti in studio la star mondiale della danza Sergio Bernal e la cantante, che presenterà il nuovo singolo Iniziamo dalla fine estratto dall'album Souvenir. La nuova puntata di Amici ...

Emma Marrone parla del dolore per la morte di suo papà: "la morte di mio padre mi ha devastata" ComingSoon.it

Emma Marrone, ancora lacrime per lei: l'annuncio lascia senza parole theWise Magazine

Emma Marrone ha perso il papà Rosario l'anno scorso a settembre a causa di una leucemia. E, da allora, non c'è occasione in cui la cantante non ricordi il suo papà. Infatti, a pochi giorni dalla ...La gara di canto, invece, sarà giudicata dalla cantante Emma. In collegamento per la gara inediti il produttore e compositore Katoo. Non mancheranno i scontri in studio con i professori e la sfida per ...