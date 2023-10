Elya | chi è il padre di Raz Degan | rivisto dopo 16 anni insieme ai fratelli Yanai e Sagi

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023), ildel modello israeliano Raz, continua ancora a vivere in Israele, dove attualmente si sta combattendo una folle guerra. Raz aveva ritrovato ilqualche tempo fa,ben 16di lontananza, ed aveva approfittato per riunirsiai due. Ma chi è il?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.