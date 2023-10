Elly Schlein al convegno anti-Gerusalemme | cosa spunta dal suo passato e cosa diceva

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Urge un ripassino a, segretaria del Pd con tante idee chiare in materia di diritti e armocromia, più incerta, ci pare, sulla politica estera. Oddio, a leggere la sua dichiarazione di ieri in cui afferma: «Ci siamo tutti schierati al fianco di Israele, senza ambiguità, nel condannare nettamente l'attacco terroristico di Hamas, di violenza efferata contro i civili israeliani», c'era quasi da credere nella linea della fermezza del Partito democratico. Soprattutto quandoaggiunge: «Difendiamo il diritto di Israele a esistere e contrastiamo chilo vuole cancellare dalle mappe. Chiamiamo tutta la comunità internazionale a ogni sforzo per far valere le ragioni della convivenza pacifica tra due popoli e due Stati». Dunque oggi la segretaria assicura di volere due popoli e due Stati e meglio se non si fanno la guerra. ...