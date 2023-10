Elezioni Polonia 2023 | Tusk annuncia vittoria | “Paese rinasce”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il leader europeista esulta sulla base degli exit poll Donaldrivendica laallepolitichein. L’ex premier e presidente del Consiglio europeo, leader del partito Piattaforma civica,: “E’ la fine di tempi oscuri, è la fine del dominio del PiS, ce l’abbiamo fatta”. Davanti ai suoi sostenitori scandisce: “Ha vinto la democrazia, ha vinto la libertà, ha vinto la nostra amata. Questo giorno sarà ricordato nella storia come un giorno luminoso, la rinascita della”. Il Partito conservatore del diritto e della giustizia (Pis) al governo inha ricevuto, secondo i primi exit poll, il 36,8 per cento dei voti, pari a 200 seggi in Parlamento. Piattaforma civica del liberale e ...

Loro c'erano nel 1989 e si lamentano del fatto che pure allora i polacchi votarono in pochi: hanno ragione, l'affluenza non è mai stata molto alta durante lein. 'Siamo per il ...

Secondo gli exit poll il partito di Kaczynski raggiunge il 36,8%, ma non basterebbe per superare il fronte capitanato da "Coalizione Civica" di Donald Tusk - Affluenza da record