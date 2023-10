Elezioni Polonia 2023 | Tusk annuncia vittoria | “Andremo al governo”

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – Donaldrivendica laallepolitichein. L’ex premier e presidente del Consiglio europeo, leader del partito Piattaforma civica,: “E’ la fine di tempi oscuri, è la fine del dominio del PiS, ce l’abbiamo fatta. Sono la persona più felice sulla Terra. Faremo un buon nuovodemocratico con i nostri partner”. Davanti ai suoi sostenitori scandisce: “Ha vinto la democrazia, ha vinto la libertà, ha vinto la nostra amata. Questo giorno sarà ricordato nella storia come un giorno luminoso, la rinascita della”. Piattaforma civica non è il primo partito, ma può puntare alla formazione del. L’obiettivo è fuori portata per i conservatori di ...

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Gli exit poll per le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi in Polonia indicano che il partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha ottenuto, come previsto dai sondaggi, la maggioranza dei voti.